Ultime Notizie Roma del 28-02-2022 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 28 febbraio 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno mettere in primo piano la guerra tra Ucraina e Russia prosegue per la quinta notte consecutiva numerosi esplosioni e ci sono registrate nella capitale e poco dopo le 3 del mattino così come nella città di kharkiv indica La supremazia aerea in tutto il paese acuta alle autorità ucraine di utilizzare la popolazione civile di Kiev come scudo umano a questa cosa risponde l’arcivescovo maggiore di chi è perché condanna quelli che mettono bambini e Donne sui carri armati per me lo scudo umano per portare morte e distruzione nel cuore all’interno del Ucraina facendo riferimento alle azioni dell’ esercito russo Ucraina chiede il cessate il fuoco immediato il ritiro delle truppe richieste che verranno esplicitate durante ti fa le delegazioni di chi è per Mosca di mais chi vuole anche ...