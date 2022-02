Ucraina: lite su guerra, ucraino accoltella due moldavi (Di lunedì 28 febbraio 2022) Nuovo episodio di violenza in provincia di Brescia sull'onda lunga della guerra in corso in Ucraina. Dopo l'accoltellamento di sabato di un camionista ucraino nei confronti di un connazionale che la ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 28 febbraio 2022) Nuovo episodio di violenza in provincia di Brescia sull'onda lunga dellain corso in. Dopo l'mento di sabato di un camionistanei confronti di un connazionale che la ...

