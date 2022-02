Ucraina, G7 condanna brutale aggressione. Solidarietà con Kiev (Di lunedì 28 febbraio 2022) Riunione telefonica dei leader del G7 con vertice Ue, Polonia, Romania e Nato nel corso della quale è stata ribadita la più ferma condanna per la brutale e ingiustificata aggressione nei confronti ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 28 febbraio 2022) Riunione telefonica dei leader del G7 con vertice Ue, Polonia, Romania e Nato nel corso della quale è stata ribadita la più fermaper lae ingiustificatanei confronti ...

Advertising

luigidimaio : Conclusa riunione #G7 Esteri con la partecipazione del collega ???? @DmytroKuleba. Espressa ferma condanna dell'aggre… - ItalyUN_NY : #Ucraina, iniziata la Sessione Speciale di Emergenza in Assemblea Generale #ONU ????. Italia ???? co-redattore della Ri… - luigidimaio : Ho espresso al presidente @ignaziocassis apprezzamento per la decisione svizzera di unirsi alle sanzioni contro la… - MovArturoSP : RT @RetePaceDisarmo: La @RetePaceDisarmo si associa alla campagna @controlarms di cui è parte per una piena condanna dell’invasione militar… - s_margiotta : RT @pdprovmt: ?? Il Consiglio Provinciale di Matera ha approvato all'unanimità un ordine del giorno di ferma condanna della guerra in Ucrain… -