Ucraina, coi negoziati Putin si crea una via di fuga. Ma temo che ‘una risata vi seppellirà’ (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il Signore Oscuro di Mosca manda a morire migliaia di soldati per uccidere migliaia di ucraini (anche bambini? “C’est la guerre, mon bonhomme!”). Già che c’è, demolisce quel che capita a tiro. Ah, questi ucraini: credevano di farla franca? Il benessere, la libertà, l’Europa… Non si arrendono? Fanno le sanzioni economiche? Putin minaccia la guerra nucleare per la seconda volta in 15 giorni. È una fissazione! Allora è veramente pericoloso! Le motivazioni di Putin Ne ha offerte tre, false: 1. “de-nazificare” l’Ucraina; 2. fermare “il genocidio” nel Donbass; 3. impedire l’allargamento della Nato. Poi una sera, forse complice la vodka o la musica di ?ajkovskij, ha avuto un impeto, si è commosso, gli è scappata la verità: “Ma perché, perché, io vi domando, abbiamo rinunciato all’impero russo? Perché siamo stati tanto generosi da concedere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il Signore Oscuro di Mosca manda a morire migliaia di soldati per uccidere migliaia di ucraini (anche bambini? “C’est la guerre, mon bonhomme!”). Già che c’è, demolisce quel che capita a tiro. Ah, questi ucraini: credevano di farla franca? Il benessere, la libertà, l’Europa… Non si arrendono? Fanno le sanzioni economiche?minaccia la guerra nucleare per la seconda volta in 15 giorni. È una fissazione! Allora è veramente pericoloso! Le motivazioni diNe ha offerte tre, false: 1. “de-nazificare” l’; 2. fermare “il genocidio” nel Donbass; 3. impedire l’allargamento della Nato. Poi una sera, forse complice la vodka o la musica di ?ajkovskij, ha avuto un impeto, si è commosso, gli è scappata la verità: “Ma perché, perché, io vi domando, abbiamo rinunciato all’impero russo? Perché siamo stati tanto generosi da concedere ...

