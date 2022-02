Ucraina, civile "ruba" un tank russo con il trattore (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il video è stato poi ripostato su Twitter dalla Guardia Nazionale Ucraina e da Oleksandr Sherba , ex ambasciatore dell'Ucraina in Austria. Nel condividerlo, quest'ultimo ha scritto: 'Se è vero, questo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il video è stato poi ripostato su Twitter dalla Guardia Nazionalee da Oleksandr Sherba , ex ambasciatore dell'in Austria. Nel condividerlo, quest'ultimo ha scritto: 'Se è vero, questo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | L'esercito russo accusa le autorità ucraine di utilizzare la popolazione civile di Kiev come 'scudo umano… - LaStampa : Guerra in Ucraina, civile ruba un mezzo corazzato russo portandolo via con il suo trattore [IL VIDEO]… - LaStampa : Guerra in Ucraina, civile ruba un mezzo corazzato russo portandolo via con il suo trattore - fam_cristiana : Durante una telefonata con il presidente francese #Macron, il presidente russo #Putin si è impegnato a non prendere… - sisma05 : Non basta la guerra in Ucraina, l'on. Vito vuole la guerra civile in Italia!?? (magari andasse a buon fine questa p… -