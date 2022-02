Traffico Roma del 28-02-2022 ore 15:30 (Di lunedì 28 febbraio 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio e Ben ritrovati in redazione Massimo veschi Poco Traffico al momento sulle strade della capitale quel poco risulta scorrevole rallentamenti e code Comunque si registrano in via del Foro Italico tra l’uscita di Tor di Quinto e viale della Moschea direzione Salaria prudenza poi per un incidente in via Ostiense all’altezza di via Cesare furgoni intanto proseguono i lavori di potatura in Viale Dei Parioli chiusa quindi fino alle 17 tra via Nino Oxilia e via Antonio Stoppani ed infine per il trasporto pubblico temporaneamente chiusa la stazione Barbie Vieni sulla linea della metropolitana per una verifica tecnica I treni passano senza fermarsi bene da Massimo veschi è tutto Grazie per l’attenzione per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il Roma.luceverde.it un servizio a cura della c e ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 28 febbraio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati in redazione Massimo veschi Pocoal momento sulle strade della capitale quel poco risulta scorrevole rallentamenti e code Comunque si registrano in via del Foro Italico tra l’uscita di Tor di Quinto e viale della Moschea direzione Salaria prudenza poi per un incidente in via Ostiense all’altezza di via Cesare furgoni intanto proseguono i lavori di potatura in Viale Dei Parioli chiusa quindi fino alle 17 tra via Nino Oxilia e via Antonio Stoppani ed infine per il trasporto pubblico temporaneamente chiusa la stazione Barbie Vieni sulla linea della metropolitana per una verifica tecnica I treni passano senza fermarsi bene da Massimo veschi è tutto Grazie per l’attenzione per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il.luceverde.it un servizio a cura della c e ...

