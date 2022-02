Striscia la Notizia | perché non c’è Talisa e da chi viene sostituita

Leggi su dilei

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Nuovi piccoli – e momentanei – cambiamenti ala: il tg satirico di Antonio Ricci non cambia solamente i conduttori, ma vede una piccola sostituzione anche per quanto riguarda le Veline a partire da lunedì 28 febbraio 2022. Cosa è successo? Niente di preoccupante, ma un piccolo cambiamento tecnico che risolve un contrattempo.lanon c’èLa redazione del programma ha diffuso un comunicato stampa in cui spieganon vedremo le solite Veline ala. Il motivo è di tipo pratico: mancherà l’attuale Velina biondaJade Ravagnani, che ha comunicato di avere la febbre. Ci tiene a precisare che però sta bene ed è negativa al Covid-19, ma ha bisogno di ...