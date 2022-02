Scoppia lo scontro tra Nathaly Caldonazzo e Alessandro: ecco l’accaduto (VIDEO) (Di martedì 1 marzo 2022) Tensione alle stalle in Casa, Scoppia un litigio in diretta tra Nathaly Caldonazzo e Alessandro Basciano: ecco cos’è accaduto Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip andata in onda giovedì, diversi gieffini hanno dato la loro nomination a Nathaly Caldonazzo. La showgirl questa sera infatti si trova in nomination contro Antonio Medugno e Miriana Trevisan. Dopo le nomination Nathaly è entrata in crisi e si è isolata dai coinquilini in Casa. Durante la quarantacinquesima puntata il Grande Fratello Vip mostra ai gieffini in Casa gli ultimi confessionali della Caldonazzo e delle ultime dichiarazioni dei confronti di diversi gieffini, dalle princess a Barù, passando per Miriana. Il conduttore Alfonso Signorini dopo aver chiuso il ... Leggi su 361magazine (Di martedì 1 marzo 2022) Tensione alle stalle in Casa,un litigio in diretta traBasciano:cos’è accaduto Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip andata in onda giovedì, diversi gieffini hanno dato la loro nomination a. La showgirl questa sera infatti si trova in nomination contro Antonio Medugno e Miriana Trevisan. Dopo le nominationè entrata in crisi e si è isolata dai coinquilini in Casa. Durante la quarantacinquesima puntata il Grande Fratello Vip mostra ai gieffini in Casa gli ultimi confessionali dellae delle ultime dichiarazioni dei confronti di diversi gieffini, dalle princess a Barù, passando per Miriana. Il conduttore Alfonso Signorini dopo aver chiuso il ...

