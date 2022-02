Salernitana, Perotti parla della sua ex società: “Mi hanno abbandonato!” (Di lunedì 28 febbraio 2022) Nella sua intervista a Il Mattino, il centrocampista della Salernitana, Diego Perotti, ha parlato anche della sua esperienza in Turchia: “Purtroppo ho avuto tanti infortuni e poi problemi con la società al Fenerbahce. Mi sono sentito abbandonato e ad una certa età non lo meritavo, anche per il mio comportamento sempre professionale. Diego Perotti , centrocampista della SalernitanaDiego Perotti ha poi parlato della sua ripresa dall’infortunio: “Nell’ultimo mese sono andato al massimo per testare il fisico e sono contento di come ha reagito dopo l’intervento. Voglio lasciare il passato alle spalle” Leggi su rompipallone (Di lunedì 28 febbraio 2022) Nella sua intervista a Il Mattino, il centrocampista, Diego, hato anchesua esperienza in Turchia: “Purtroppo ho avuto tanti infortuni e poi problemi con laal Fenerbahce. Mi sono sentito abbandonato e ad una certa età non lo meritavo, anche per il mio comportamento sempre professionale. Diego, centrocampistaDiegoha poitosua ripresa dall’infortunio: “Nell’ultimo mese sono andato al massimo per testare il fisico e sono contento di come ha reagito dopo l’intervento. Voglio lasciare il passato alle spalle”

Advertising

infoitsport : Salernitana, Perotti: “Sono molto felice di stare qui” - CalcioPillole : Diego #Perotti ha parlato della sua nuova avventura alla #Salernitana: 'È come ricominciare da zero, sono qui per d… - LeBombeDiVlad : ????? #Salernitana, #Perotti: '#Sabatini è il numero uno, sono tornato a giocare grazie a lui altrimenti avrei smesso… - Fantacalcio : Salernitana, Perotti: 'Non mi aspettavo quest'accoglienza, possiamo arrivare alla salvezza' - sportli26181512 : Salernitana, Perotti: 'Salvezza? Non dipende da noi, ma ci sono tanti punti a disposizione': Diego Perotti, attacca… -