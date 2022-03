Ragusa Territorio lamenta degrado stazione bus di via Zama FOTO (Di martedì 1 marzo 2022) Ragusa – Il movimento Territorio Ragusa lamenta uno stato di abbandono di una importante struttura cittadina, ovvero la stazione bus di via Zama. Prendendo spunto da diverse segnalazioni, il presidente dell’esecutivo di segreteria del movimento, Michele Tasca, osserva “ ora ci diranno che c’è già il progetto pronto della nuova stazione degli autobus ed è inutile intervenire su quella vecchia, ma l’abbandono e la mancanza di decoro la fanno da padrone al terminal di via Zama. Chi ha competenze al ramo dovrebbe preoccuparsi meno di vantare finanziamenti europei e regionali e dovrebbe, invece, fare un sopralluogo alla stazione dei bus”. Poi passa al elencare le criticità “la pulizia lascia a desiderare, non ci sono controlli, le vetture ... Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 1 marzo 2022)– Il movimentouno stato di abbandono di una importante struttura cittadina, ovvero labus di via. Prendendo spunto da diverse segnalazioni, il presidente dell’esecutivo di segreteria del movimento, Michele Tasca, osserva “ ora ci diranno che c’è già il progetto pronto della nuovadegli autobus ed è inutile intervenire su quella vecchia, ma l’abbandono e la mancanza di decoro la fanno da padrone al terminal di via. Chi ha competenze al ramo dovrebbe preoccuparsi meno di vantare finanziamenti europei e regionali e dovrebbe, invece, fare un sopralluogo alladei bus”. Poi passa al elencare le criticità “la pulizia lascia a desiderare, non ci sono controlli, le vetture ...

Advertising

quotidianodirg : #Attualità #notiziainevidenza Ragusa Territorio lamenta degrado stazione bus di via Zama FOTO… - infoiteconomia : Territorio Ragusa sui fondi del Pnrr solo confusione e silenzio - quotidianodirg : #Politica #fondipnrr Territorio Ragusa sui fondi del Pnrr solo confusione e silenzio - radiortm : Territorio Ragusa. In abbandono la stazione degli autobus - - QUImadeinItaly : @stimoloexport Stimolo Export Soc. Agricola Srls ?? Vittoria, Ragusa Sicilia Girando per le strade di questo terri… -