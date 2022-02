Quando riaprono le discoteche? Ultime novità febbraio e Carnevale e divieto feste in piazza

(Di lunedì 28 febbraio 2022) La morsa del Covid si attenua in Italia, ma restano le restrizioni. In molti, a questo proposito, si chiedonoleverrà meno ildiine all’aperto, in particolare con l’avvicinarsi delle festività die di San Valentino, le due festività diche spesso portano buoni incassi ai gestori dei locali e agli organizzatori di eventi. Per quanto riguarda queste riaperture, il Governo continua a essere cauto e dovrà decidere nel nuovo consiglio dei ministri del 31 gennaio se rinnovare o meno queste misure, visto che la data di scadenza è proprio quella dell’ultimo giorno del primo mese dell’anno. Stando alle decisioni, leresteranno chiuse ...

...una pausa soloc'era da tirare un calcio a un pallone in occasione di un allenamento o di una partita. E ora che la parola guerra è tornata a prendersi la scena, quelle ferite si, a ...[clicca per ingrandire] A soffrire ancor più per la chiusura dei bar sono i quotidiani sportivi, la cui lettura crolla nell'anno del lockdown e non recupera, anzi, neppurequesti. La ...OSOPPO. A sorpresa, venerdì scorso aveva annunciato la sospensione delle produzioni a caldo e, ancora più a sorpresa, ieri ne ha comunicato la ripartenza, seppur parziale. Il gruppo Pittini torna ad a ...Stiamo andando incontro ad un drastico giro di vite che, molto probabilmente, costringerà Draghi - lui che è sempre stato contrario a tale eventualità - a ricorrere ad uno scostamento di bilancio per ...