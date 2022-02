PayPal chiarisce i punti salienti della nuova tariffa: chi non ha un conto sull’app non subirà modifiche (Di lunedì 28 febbraio 2022) C’era una volta PayPal, il servizio gratuito di trasferimento di denaro (in entrata e in uscita) che permette ai clienti paganti di non fornire ai commercianti e fornitori i numeri di carta di credito e dati sensibili legati ai metodi di pagamento. PayPal, arriva la tariffa sui conti inattivi – Adobe StockPayPal Holdings, Inc. esiste ancora, ovviamente, ed è una società statunitense che offre servizi di pagamento digitale e di trasferimento di denaro tramite Internet fondata nel 1999 da Confinity. In Italia offre servizi finanziari ai propri clienti operando quale istituto di credito. Di fatto si tratta di un intermediario finanziario dal momento che offre servizi finanziari, e finora nessuno dei suoi utenti, né venditori né possessori di conti personali, ha dovuto sborsare somme di qualsivoglia ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 28 febbraio 2022) C’era una volta, il servizio gratuito di trasferimento di denaro (in entrata e in uscita) che permette ai clienti paganti di non fornire ai commercianti e fornitori i numeri di carta di credito e dati sensibili legati ai metodi di pagamento., arriva lasui conti inattivi – Adobe StockHoldings, Inc. esiste ancora, ovviamente, ed è una società statunitense che offre servizi di pagamento digitale e di trasferimento di denaro tramite Internet fondata nel 1999 da Confinity. In Italia offre servizi finanziari ai propri clienti operando quale istituto di credito. Di fatto si tratta di un intermediario finanziario dal momento che offre servizi finanziari, e finora nessuno dei suoi utenti, né venditori né possessori di conti personali, ha dovuto sborsare somme di qualsivoglia ...

