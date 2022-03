Papa Francesco continua a pregare di deporre le armi (Di lunedì 28 febbraio 2022) Dopo quello di ieri sera, Papa Francesco ha pubblicato sul suo profilo un altro messaggio di speranza in russo e in ucraino, oltre che nelle altre lingue compresi l’inglese e l’italiano. Questa volta il Pontefice cita un passo del suo appello di pace per l’Ucraina all’udienza generale di mercoledì scorso, 23 febbraio: “Gesù ci ha insegnato che all’insensatezza diabolica della violenza si risponde con le armi di Dio, con la preghiera e il digiuno. La Regina della pace preservi il mondo dalla follia della guerra”. In un comunicato, il Segretariato dell’arcivescovo maggiore, con sede di Roma, ha riferito di una telefonata avvenuta ieri tra il Papa e Sua Beatitudine Shevchuk, arcivescovo maggiore di Kiev-Haly? della Chiesa greco-cattolica ucraina. Francesco ha chiesto informazioni sulla situazione a Kiev ... Leggi su influencertoday (Di lunedì 28 febbraio 2022) Dopo quello di ieri sera,ha pubblicato sul suo profilo un altro messaggio di speranza in russo e in ucraino, oltre che nelle altre lingue compresi l’inglese e l’italiano. Questa volta il Pontefice cita un passo del suo appello di pace per l’Ucraina all’udienza generale di mercoledì scorso, 23 febbraio: “Gesù ci ha insegnato che all’insensatezza diabolica della violenza si risponde con ledi Dio, con la preghiera e il digiuno. La Regina della pace preservi il mondo dalla follia della guerra”. In un comunicato, il Segretariato dell’arcivescovo maggiore, con sede di Roma, ha riferito di una telefonata avvenuta ieri tra ile Sua Beatitudine Shevchuk, arcivescovo maggiore di Kiev-Haly? della Chiesa greco-cattolica ucraina.ha chiesto informazioni sulla situazione a Kiev ...

