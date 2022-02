Matrimoni forzati in crescita | vittime le giovani donne straniere

Advertising

Matrimoni forzati in Italia: sono 35 i casi dall'introduzione del Codice Rosso, di cui 20 nel 2021. Vittime principali le donne.

Dall'entrata in vigore del Codice rosso al 31 dicembre 2021 sono si sono verificati 35 reati di costrizione o induzione al matrimonio, l'85% dei quali commessi in danno di persone di genere femminile. Un progetto dell'Ong Mani Tese per la loro accoglienza e protezione in uno dei Paesi africani più poveri, dove quasi la metà della popolazione vive con meno di due dollari al giorno.