Luciano Luci è in salvo, l’ex arbitro racconta i momenti da brividi del bombardamento russo all’Ucraina (Di lunedì 28 febbraio 2022) E’ finita l’odissea di Luciano Luci, 72 anni, ex arbitro di calcio e dirigente arbitrale italiano della sezione Aia di Firenze, di cui è stato presidente per 14 anni. L’uomo si trovava in Ucraina e ha attraversato momenti di grande paura per i bombardamenti della Russia. Il diretto interessato ha svelato tutti i dettagli: “siamo partiti ieri mattina dalla periferia di Kiev con dei pulmini messi a disposizione dall’Ambasciata italiana e scortati da alcuni gipponi con bandiera dell’Osce, che è l’organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa. Il viaggio è stato tremendo perché eravamo 26 in un pulmino con tante ore di viaggio per arrivare alla frontiera con la Moldavia. Lungo il tragitto ci siamo imbattuti in molti posti di blocco, uomini armati con diverse barricate e in lontananza rumore ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 28 febbraio 2022) E’ finita l’odissea di, 72 anni, exdi calcio e dirigente arbitrale italiano della sezione Aia di Firenze, di cui è stato presidente per 14 anni. L’uomo si trovava in Ucraina e ha attraversatodi grande paura per i bombardamenti della Russia. Il diretto interessato ha svelato tutti i dettagli: “siamo partiti ieri mattina dalla periferia di Kiev con dei pulmini messi a disposizione dall’Ambasciata italiana e scortati da alcuni gipponi con bandiera dell’Osce, che è l’organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa. Il viaggio è stato tremendo perché eravamo 26 in un pulmino con tante ore di viaggio per arrivare alla frontiera con la Moldavia. Lungo il tragitto ci siamo imbattuti in molti posti di blocco, uomini armati con diverse barricate e in lontananza rumore ...

