La quarta stagione di Killing Eve e le altre novità di Marzo su TimVision

Leggi su digital-news

(Di lunedì 28 febbraio 2022)Eve 4, il capitolo finale in 8 episodi, dell’appassionante e pluripremiata serie thriller–drama sarà disponibile, in esclusiva su, dal 28 febbraio, con appuntamento settimanale, a poche ore dalla messa in onda negli USA.Le abbiamo lasciate, pronte a dirsi addio, in un tumultuoso e toccante incontro sul Tower Bridge. Nell’ultimo capitolo di questa appassionante storia, tratta...