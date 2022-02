Juventus, rimpianto Kulusevski: ecco come sta andando lo svedese al Tottenham (Di lunedì 28 febbraio 2022) La Juventus sta già rimpiangendo Kulusevski? Andiamo a vedere come sta andando l’attaccante svedese al Tottenham. Con Chiesa e Bernardeschi fuori per infortunio, un giocatore come Kulusevski avrebbe fatto molto comodo; lo svedese, però, è stato ceduto al Tottenham. Andiamo a vedere come sta andando l’attaccante esterno alla corte di Conte. AnsafotoLo scorso mercato di gennaio la Juventus, per sfoltire la rosa, ha ceduto Kulusevski e Bentancur al Tottenham, due giocatori ormai fuori dal progetto bianconero. In un momento come questo, visti soprattutto i numerosi infortuni, Allegri avrebbe avuto bisogno di qualche ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 28 febbraio 2022) Lasta già rimpiangendo? Andiamo a vederestal’attaccanteal. Con Chiesa e Bernardeschi fuori per infortunio, un giocatoreavrebbe fatto molto comodo; lo, però, è stato ceduto al. Andiamo a vederestal’attaccante esterno alla corte di Conte. AnsafotoLo scorso mercato di gennaio la, per sfoltire la rosa, ha cedutoe Bentancur al, due giocatori ormai fuori dal progetto bianconero. In un momentoquesto, visti soprattutto i numerosi infortuni, Allegri avrebbe avuto bisogno di qualche ...

