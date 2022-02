"Il verme, poi più giù fino a Fabio Fazio". La Littizzetto glielo dice in faccia, la regia lo inquadra: cala il gelo | Video (Di lunedì 28 febbraio 2022) La guerra in Ucraina stravolge anche l'agenda di Luciana Littizzetto. Difficile trovare il modo di ridere in queste ore di tragedia, che hanno fatto ripiombare il mondo nell'incubo della Terza guerra mondiale, ma la comica torinese, nel suo tradizionale monologo a Che tempo che fa su Rai3, non può non parlare di Vladimir Putin. "Ho pensato di scrivere una lettera non al diretto interessato, ma a qualcuno di più in alto: il Creatore", spiega a Fabio Fazio che sta al gioco, "ah, pensavo all'Onu". "Caro Creatore, titolare dell'Aldilà, mano protagonista della mano dell'omonimo film di Sorrentino, tu che sei in tutti i luoghi e in tutti i laghi più di Valerio Scanu e del wi-fi, tu che nella tua onnipotenza hai creato tutti gli esseri viventi, da Javier Bardem al verme della pera, giù giù fino a ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) La guerra in Ucraina stravolge anche l'agenda di Luciana. Difficile trovare il modo di ridere in queste ore di tragedia, che hanno fatto ripiombare il mondo nell'incubo della Terza guerra mondiale, ma la comica torinese, nel suo tradizionale monologo a Che tempo che fa su Rai3, non può non parlare di Vladimir Putin. "Ho pensato di scrivere una lettera non al diretto interessato, ma a qualcuno di più in alto: il Creatore", spiega ache sta al gioco, "ah, pensavo all'Onu". "Caro Creatore, titolare dell'Aldilà, mano protagonista della mano dell'omonimo film di Sorrentino, tu che sei in tutti i luoghi e in tutti i laghi più di Valerio Scanu e del wi-fi, tu che nella tua onnipotenza hai creato tutti gli esseri viventi, da Javier Bardem aldella pera, giù giùa ...

