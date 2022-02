Guerra in Ucraina, Borrell: L’energia fa parte della guerra, i prezzi cresceranno (Di lunedì 28 febbraio 2022) “L’energia non potrà restare fuori da questo conflitto. Che ci piaccia o meno abbiamo una dipendenza dal gas e dal petrolio russo e la dobbiamo diminuire il prima possibile. Questa riduzione della dipendenza è una politica esistenziale”. Lo ha dichiarato l’Alto rappresentante dell’Ue per la Politica estera, Josep Borrell, al temine del Consiglio Ue Difesa sulla situazione in Ucraina. “La dipendenza” dalL’energia russa “è aumentata nel corso degli anni, mentre dicevamo di volerla ridurre e ridurre non abbiamo fatto altro che aumentarla e aumentarla”, ha aggiunto Borrell. “È il momento di ridurla sul serio per mezzo delle rinnovabili e dell’idrogeno”, ha spiegato l’Alto rappresentante. “Ma ci saranno turbolenze nel mercato energetico, come succederà e sta succedendo, e aumenteranno ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 28 febbraio 2022) “non potrà restare fuori da questo conflitto. Che ci piaccia o meno abbiamo una dipendenza dal gas e dal petrolio russo e la dobbiamo diminuire il prima possibile. Questa riduzionedipendenza è una politica esistenziale”. Lo ha dichiarato l’Alto rappresentante dell’Ue per la Politica estera, Josep, al temine del Consiglio Ue Difesa sulla situazione in. “La dipendenza” dalrussa “è aumentata nel corso degli anni, mentre dicevamo di volerla ridurre e ridurre non abbiamo fatto altro che aumentarla e aumentarla”, ha aggiunto. “È il momento di ridurla sul serio per mezzo delle rinnovabili e dell’idrogeno”, ha spiegato l’Alto rappresentante. “Ma ci saranno turbolenze nel mercato energetico, come succederà e sta succedendo, e aumenteranno ...

