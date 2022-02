Formula 1 equilibrata | i top team sono in vantaggio

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 28 febbraio 2022) La1 vuole rendere la competizione piùcon un budget fisso. L’effetto non sarà davvero evidente fino al 2023 ritiene Franz Tost. Naturalmente ileaderavvantaggiati economicamente rispetto ai meno blasonati, ma il Circus sta apportando cambiamenti che daranno una sterzata al Motorsport in generale. Il Ceo di Alphatauri Tost ha specificato che occorrano cambiamenti radicali per portare la1 ad essere sempre più attrattiva per i giovani aspiranti piloti. Test Barcellona, Russell: “L’effetto della scia è diminuito”: che cosa ha detto Tost? Se una squadra di corse ha sempre dovuto accontentarsi di relativamente di poche entrate, questo ora potrebbe essere un. Perché il nuovo ...