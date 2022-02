F1, Max Verstappen: “In Bahrein una Red Bull completamente diversa. I tempi? Veritieri solo dalla Q3 di Sakhir” (Di lunedì 28 febbraio 2022) Se stavate provando a fare ragionamenti e calcoli dopo la tre-giorni di test di Barcellona, bene, potreste probabilmente prendere il foglio di carta sul quale avevate scritto i vostri appunti, appallottolarlo, e gettarlo nel cestino. Per quale motivo? Le sessioni del Montmelò potrebbero essere state solamente un grandissimo “bluff”. La conferma, indiretta, arriva dalle parole del campione del mondo in carica. Max Verstappen, infatti. annuncia che in Bahrein vedremo una Red Bull completamente diversa rispetto a quella che ha esordito sul tracciato catalano. Dopo i 206 giri completati dal nativo di Hasselt, senza badare in maniera particolare all’esito del cronometro, l’olandese ha raccontato quello che è stato e, soprattutto, quel che sarà per il team di Milton Keynes. “La situazione generale non è ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 febbraio 2022) Se stavate provando a fare ragionamenti e calcoli dopo la tre-giorni di test di Barcellona, bene, potreste probabilmente prendere il foglio di carta sul quale avevate scritto i vostri appunti, appallottolarlo, e gettarlo nel cestino. Per quale motivo? Le sessioni del Montmelò potrebbero essere state solamente un grandissimo “bluff”. La conferma, indiretta, arriva dalle parole del campione del mondo in carica. Max, infatti. annuncia che invedremo una Redrispetto a quella che ha esordito sul tracciato catalano. Dopo i 206 giri completati dal nativo di Hasselt, senza badare in maniera particolare all’esito del cronometro, l’olandese ha raccontato quello che è stato e, soprattutto, quel che sarà per il team di Milton Keynes. “La situazione generale non è ...

Advertising

CaponeAlex : F1, annuncio in vista riguardo Max Verstappen - movie_digger : Chi meglio di Netflix può raccontare la sfida tra Lewis Hamilton e Max Verstappen ?? - lucapalladino93 : RT @sportal_it: F1, annuncio in vista riguardo Max Verstappen - venti4ore : F1, annuncio in vista riguardo Max Verstappen - sportal_it : F1, annuncio in vista riguardo Max Verstappen -