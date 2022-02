eBay parla di nuovo di inserire pagamenti cripto sulla sua piattaforma

Leggi su coinlist.me

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Ladi e-commerce sta cercando di integrare levalute come forma di pagamento per attirare la generazione dei millennial È evidente che questa non è la prima volta che la societàdi piani per portare iinvaluteLa società di e-commercecon sede in California sta esplorando la possibilità di aggiungereinvaluta alla sua, secondo il rapporto domenicale di TheStreet. Il rapporto ha spiegato in dettaglio che la logica alla base della mossa è quella di attirare le generazioni dei giovani (Gen Z e millennial) che sono fortemente inclini alla digitalizzazione e hanno una predilezione per le ...