De Zerbi ed il suo staff sono in salvo in Romania (Di lunedì 28 febbraio 2022) L’allenatore dello Shakhtar Donetsk, Roberto De Zerbi, insieme ai componenti italiani dello staff della squadra ucraina sono riusciti a lasciare Kiev e nella notte sono arrivati in Romania, al sicuro Lo riferisce Sky Sport. Il gruppo, composto in tutto da otto persone, attende adesso di poter fare rientro in Italia. De Zerbi ed il suo staff erano rimasti in Ucraina per stare vicino alla squadra. Ieri hanno lasciato Kiev in treno grazie anche all’intercessione del presidente della Figc Gabriele Gravina. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 28 febbraio 2022) L’allenatore dello Shakhtar Donetsk, Roberto De, insieme ai componenti italiani dellodella squadra ucrainariusciti a lasciare Kiev e nella nottearrivati in, al sicuro Lo riferisce Sky Sport. Il gruppo, composto in tutto da otto persone, attende adesso di poter fare rientro in Italia. Deed il suoerano rimasti in Ucraina per stare vicino alla squadra. Ieri hanno lasciato Kiev in treno grazie anche all’intercessione del presidente della Figc Gabriele Gravina. L'articolo ilNapolista.

