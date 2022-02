Bild: la UEFA escluderà lo Spartak dall’Europa League (Di lunedì 28 febbraio 2022) A causa del conflitto attualmente in corso con l’Ucraina, la UEFA sarebbe pronta a irrogare nuove sanzioni alla Russia, con particolare riferimento ai club del Paese che prendono parte alle competizioni organizzate dall’organo di governo del calcio europeo. Secondo quanto riportato dal tabloid tedesco Bild, infatti, la UEFA annuncerà oggi l’esclusione dello Spartak Mosca dall’Europa L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 28 febbraio 2022) A causa del conflitto attualmente in corso con l’Ucraina, lasarebbe pronta a irrogare nuove sanzioni alla Russia, con particolare riferimento ai club del Paese che prendono parte alle competizioni organizzate dall’organo di governo del calcio europeo. Secondo quanto riportato dal tabloid tedesco, infatti, laannuncerà oggi l’esclusione delloMoscaL'articolo

Advertising

capuanogio : Secondo la @BILD_Sport oggi la #Uefa estrometterà lo #SpartakMosca dall’#EuropaLeague e promuoverà il #Lipsia diret… - robertopontillo : RT @toMMilanello: Non c’è ancora l’ufficialità, ma secondo il sito della BILD il match degli ottavi di Europa League tra #SpartakMoskva e L… - toMMilanello : Non c’è ancora l’ufficialità, ma secondo il sito della BILD il match degli ottavi di Europa League tra… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Bild: la UEFA escluderà lo Spartak dall’Europa League: A causa del conflitto attualmente in co… - Tempo59 : RT @CalcioFinanza: Secondo la Bild, la #UEFA escluderà lo Spartak Mosca dall’Europa League -