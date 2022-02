Atalanta - Sampdoria 4 - 0 | la Dea passeggia nella Monday night

Advertising

SkySport : ATALANTA-SAMPDORIA 4-0 Risultato finale ? ? #Pasalic (6') ? #Koopmeiners (29') ? #Koopmeiners (61') ? #Miranchuk (8… - DiMarzio : .@Atalanta_BC, infortunio per #Malinovskyi prima della gara contro la @sampdoria - Gazzetta_it : Risultato finale, Atalanta-Sampdoria 4-0 - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Serie A, Atalanta-Sampdoria 4-0: vittoria netta della squadra di Gasper… - sportli26181512 : De Roon: 'Oggi è sembrata l'Atalanta di prima. Ucraina? Giorni difficili per tutti, tra Malinovskyi e Miranchuk...'… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Sampdoria

Koopmeiners festeggiato dai compagni Bergamo, 28 febbraio 2022 -concludono il programma della 27giornata di Serie A nel Monday Night, presso il Gewiss Stadium. La Dea conquista una rotonda e meritata vittoria per 4 - 0, al termine di un match ...La reazione dei genovesi non arriva e l'prosegue imperterrita. Al minuto 62 il neo - entrato Miranchuk serve lo stesso Koopmeiners nel cuore dell'area di rigore. La difesa sampdoriana è ...Ecco le sue parole ai microfoni di Dazn. "L'Atalanta è superiore e lo ha ribadito al netto dei nostri errori commessi. Io e i ragazzi siamo consapevoli di questo; l'Atalanta ha vinto con merito e non ...SERIE A - Il migliore è Koopmeiners, ottimi anche Pessina, Pasalic, Freuler, Hateboer e Miranchuk. Magnani, Murru e Colley i peggiori.