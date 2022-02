Antonio Medugno vuole lasciare il GF Vip | poi cambia idea | l’accaduto

(Di martedì 1 marzo 2022) Momento di sconforto per. Il giovane tiktoker ha confessato nei giorni scorsi di voleril GF Vip 6 a causa di alcuni problemi personali che, lui stesso, si è sentito in dovere di confessare. Stasera, specie dopo l’uscita di Nathaly Caldonazzo, con la quale ha instaurato un bel legame, questo problema sembra

Delia Duran esi sono avvicinati molto durante le prime settimane di permanenza della showgirl nella casa del Grande Fratello Vip . Il ritorno di Alex Belli ha rimescolato le carte in tavola e ...Stiamo parlando del nuovo arrivato, di Miriana Trevisan, che nel reality ha ritrovato l'amore in Biagio D'Anelli, e di Nathaly Caldonazzo, che ha subito mostrato a tutti il suo ...Quarantacinquesimo appuntamento con "Grande Fratello Vip". La finale si avvicina sempre più e tutti i "vipponi" vorrebbero restare nella Casa fino al 14 marzo. Ma non c’è spazio per tutti e Grande Fra ...Una puntata ricca di colpi di scena la quarantacinquesima del Gf Vip. Dopo la bomba lanciata da fabrizio corona che Sophie Codegoni ha saputo defragare con grande capacità ora è ...