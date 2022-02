Alex Belli con il suo messaggio subacqueo a Delia fa infuriare Elena Morali

(Di lunedì 28 febbraio 2022)ha accusato ferocemente il 38enne parmense di averle copiato l’idea.fa parlare di sè anche dall’Egitto. Dopo l’uscita dal GF Vip,si è rifugiato sul mar Rosso e anche da lì, manda messaggi per la suaDuran. Stavolta ha optato per una dedica speciale in fondo al mare: ha

Advertising

ChiaraSavoca8 : RT @sonoscazzata: Perché bisogna fare sto drama alla Alex belli che sa anche lui che rimane #amici21 - sspencerrh1 : RT @morganlips: christian come un alex belli qualunque #Amici21 - samcrogal : Manco Alex Belli ste scenate dai #amici21 - sonoscazzata : Perché bisogna fare sto drama alla Alex belli che sa anche lui che rimane #amici21 - Alessia240504 : RT @morganlips: christian come un alex belli qualunque #Amici21 -

Ultime Notizie dalla rete : Alex Belli

fa parlare di sè anche dall'Egitto. Dopo l'uscita dal GF Vip,si è rifugiato sul mar Rosso e anche da lì, manda messaggi per la sua Delia Duran. Stavolta ha optato per una dedica ...Su, che ha pubblicato un video trash per Delia Duran , le affermazioni sono forti: "Siamo di fronte a un narcisista manipolatore e si tratta di un uomo conteso da due donne e non il ...Alex Belli fa parlare di sè anche dall’Egitto. Dopo l'uscita dal GF Vip, Alex si è rifugiato sul mar Rosso e anche da lì, manda messaggi per la sua ...Nella casa del Grande Fratello vip sta nascendo un nuovo amore? Nel mirino Nathaly e Antonio: la dichiarazione di Barù al riguardo ...