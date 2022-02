Verissimo, Ana Mena su Francesco Monte: “C’è stata confusione” (Di domenica 27 febbraio 2022) Ieri pomeriggio Ana Mena, reduce dal Festival di Sanremo, ha rilasciato una bella intervista a Verissimo da Silvia Toffanin. La cantante ha parlato della sua carriera, dell’amicizia con Rocco Hunt ma anche di Francesco Monte. La diatriba con Francesco Monte Partiamo dall’inizio: quando Amadeus ha annunciato i partecipanti del Festival di Sanremo, ha fatto anche L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 27 febbraio 2022) Ieri pomeriggio Ana, reduce dal Festival di Sanremo, ha rilasciato una bella intervista ada Silvia Toffanin. La cantante ha parlato della sua carriera, dell’amicizia con Rocco Hunt ma anche di. La diatriba conPartiamo dall’inizio: quando Amadeus ha annunciato i partecipanti del Festival di Sanremo, ha fatto anche L'articolo

Advertising

QuotidianPost : Verissimo, Ana Mena svela la verità su Francesco Monte: “Ecco cosa è successo” - IsaeChia : #Verissimo, la verità di Ana Mena sul discusso tweet mentre Francesco Monte si esibiva a #UnavoceperSanMarino La… - Methamorphose30 : RT @gabry698: Comunque Ana Mena parla l’italiano meglio di Belen che vive in Italia da quasi 20 anni #Verissimo - VB_VictorBlanco : RT @diredonnait: Lo stile di Ana Mena in cinque look coloratissimi e super glamour - diredonnait : Lo stile di Ana Mena in cinque look coloratissimi e super glamour -