Ucraina, scatta il coprifuoco: Kiev e' deserta (Di domenica 27 febbraio 2022) La capitale dell'Ucraina Kiev e' deserta dopo le 17, orario in cui scatta il coprifuoco imposto dalle autorita'. La capitale si prepara per la notte di possibili scontri in attesa dell'incontro tra la ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 27 febbraio 2022) La capitale dell'e'dopo le 17, orario in cuiilimposto dalle autorita'. La capitale si prepara per la notte di possibili scontri in attesa dell'incontro tra la ...

Ucraina, Ue chiude lo spazio aereo ai voli russi. Von der Leyen: 'Stop anche a jet privati di oligarchi' Il nuovo regime scatta dalle 15 di oggi. Spazio aereo chiuso ai voli russi anche da Gran Bretagna, ... l'Ue si prepara a dare il via libera all'invio all'Ucraina di aiuti militari e ad attrezzarsi per ...

Le sanzioni alla Russia La risposta occidentale sarebbe, dunque, «proporzionata» alle mosse di Putin. Primo scenario: occupazione del Donbass, la regione dell’Ucraina controllata dalle formazioni filo russe. Stati Uniti ed e ...

