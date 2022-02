Ucraina | Lincei | “Bene Allea | sostegno ai colleghi di Kiev | favorire ripristino pace e ricerca”

(Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) – L’Accademia nazionale dei, ”di fronte alla tragedia in corso in, condivide la dichiarazione formulata dall’(European federation of academies of sciences and humanities) e invita a sottoscriverla, impegnandosi aogni iniziativa volta aldellae delle possibilità di studio eper gli amici, le amiche e ie colleghe ucraini, ai quali l’Accademia esprime la sua piena e più vicina solidarietà”. La stessa che, ricorda, ”riserva ai tanti, finora oltre 600, ma il numero continua a crescere, scienziati e divulgatori scientifici russi che hanno firmato un vibrante appello di condanna dell’invasione russa dell’”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Lincei

Adnkronos

Anche il Nobel Giorgio Parisi, da presidente dell'Accademia dei, li chiese ", osserva ... a questo punto, più che dalla pandemia sarà data dallo sviluppo della crisi tra Russia -con ...L'non sarà più in grado di condurre operazioni militari di terra e l'uscita da questa crisi energetica tecnologica avrà bisogno di tempi molto lunghi. Gualfredo de'Autore ...(Adnkronos) - L'Accademia nazionale dei Lincei, ''di fronte alla tragedia in corso in Ucraina, condivide la dichiarazione formulata dall'Allea (European federation of academies of sciences and humanit ...C'è voglia di tornare a viaggiare e spostarsi ma facendolo in sicurezza: ecco perchè molte prenotazioni sono rivolte ai Comuni "Covid-free": ecco le aree d'Italia dove la pandemia è quasi finita ...