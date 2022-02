Ucraina, da Trieste a Napoli: gara di solidarietà per i profughi in arrivo in Italia (Di domenica 27 febbraio 2022) Dopo il primo autobus organizzato di profughi ucraini giunto questa mattina presto, nel corso della giornata ne sono arrivati altri, sporadicamente, alla porta Est dell’Italia, il valico di Fernetti (Trieste), al confine con la Slovenia. Meno di dieci autobus nell’arco della giornata interamente occupati di ucraini, ma vari altri, ad esempio con targa rumena, avevano a bordo singoli cittadini ucraini, piccoli nuclei familiari, donne con i bambini prevalentemente. A Fernetti sono stati tutti controllati dalle forze dell’ordine e, dopo una breve sosta per rifocillarsi, sono ripartiti, diretti, di volta in volta in varie citta’ del Nord Italia, ma anche a Roma e a Napoli, dove si trova una numerosa comunita’ Ucraina, forse quella piu’ cospicua in Italia. I racconti sono ... Leggi su ildenaro (Di domenica 27 febbraio 2022) Dopo il primo autobus organizzato diucraini giunto questa mattina presto, nel corso della giornata ne sono arrivati altri, sporadicamente, alla porta Est dell’, il valico di Fernetti (), al confine con la Slovenia. Meno di dieci autobus nell’arco della giornata interamente occupati di ucraini, ma vari altri, ad esempio con targa rumena, avevano a bordo singoli cittadini ucraini, piccoli nuclei familiari, donne con i bambini prevalentemente. A Fernetti sono stati tutti controllati dalle forze dell’ordine e, dopo una breve sosta per rifocillarsi, sono ripartiti, diretti, di volta in volta in varie citta’ del Nord, ma anche a Roma e a, dove si trova una numerosa comunita’, forse quella piu’ cospicua in. I racconti sono ...

