Ucraina | Bini | importante invito Chiesa a opporci attivamente al male

(Di domenica 27 febbraio 2022) “Non poteva esserci messaggio piùda condividere con la comunità e i fedeli nella giornata in cui viene ricordato il centenario della nascita di don Luigi Giussani e il quarantesimo anniversario del riconoscimento pontificio della Fraternità di Comunione e Liberazione da lui fondata: l’arcivescovo di Udine ha richiamato tutti adallo spirito del, condannando chi usa e scatena una guerra per i propri mezzi e rafforzando i vincoli di solidarietà. Il suoè stato ad accogliere sorelle e fratelli ucraini in fuga dalla tragedia, onorando un debito di riconoscenza che anche il nostro territorio ha nei confronti delle tante donne che provengono da quella terra e hanno prestato e prestano opera preziosa di servizio presso i nostri familiari più anziani”.Lo ha ...

"Non poteva esserci messaggio più importante da condividere con la comunità e i fedeli nella giornata in cui viene ricordato il centenario ..."
in particolare dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. "Siamo consapevoli che la nostra possibilità di intervento su eventi di portata mondiale come questi – afferma il sindaco Enrico Bini ...