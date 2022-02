Tess Masazza a LOL: web e critica la massacrano “spettatrice pagata” (Di domenica 27 febbraio 2022) Tess Masazza è probabilmente la concorrente che nel corso delle prime quattro puntate di LOL – Chi ride è fuori ha spiccato di meno. Influencer e scrittrice, la ragazza – fra personalità forti come quella del Mago Forest, di Corrado Guzzanti, di Virginia Raffaele o dello sTesso Maccio Capatonda – non ha brillato. A sostenerlo sono stati sia i telespettatori, ma anche le numerose critiche sui media. Il Corriere della Sera l’ha definita una “spettatrice pagata” che ha fatto in quattro puntate un “numerello” ed una “barzelletta breve”. “spettatrice pagata. Un numerello dentro una specie di palloncino, la barzelletta più breve del mondo. Si ritrova a essere ingaggiata in uno spettacolo dove sta a guardare quelli bravi, l’unica fatica che deve fare è quella di non ridere. ... Leggi su biccy (Di domenica 27 febbraio 2022)è probabilmente la concorrente che nel corso delle prime quattro puntate di LOL – Chi ride è fuori ha spiccato di meno. Influencer e scrittrice, la ragazza – fra personalità forti come quella del Mago Forest, di Corrado Guzzanti, di Virginia Raffaele o dello so Maccio Capatonda – non ha brillato. A sostenerlo sono stati sia i telespettatori, ma anche le numerose critiche sui media. Il Corriere della Sera l’ha definita una “” che ha fatto in quattro puntate un “numerello” ed una “barzelletta breve”. “. Un numerello dentro una specie di palloncino, la barzelletta più breve del mondo. Si ritrova a essere ingaggiata in uno spettacolo dove sta a guardare quelli bravi, l’unica fatica che deve fare è quella di non ridere. ...

