Stefano Pioli e Simone Inzaghi da "sola andata": crolla la media punti, il motivo dietro il mancato scudetto (Di domenica 27 febbraio 2022) Se nessuno dei primi tre allenatori in classifica ha mai vinto uno scudetto, un motivo ci sarà. E infatti c'è. È l'incapacità di essere all'altezza delle aspettative create nella prima parte di stagione, certificata dalla media punti: Simone Inzaghi, Stefano Pioli e Luciano Spalletti sono sempre andati peggio nel girone di ritorno rispetto a quello di andata. Molto peggio. Si propongono come allenatori da titolo e poi non si dimostrano tali. Quando il gioco si fa duro, le loro squadre si rammolliscono. Così la rincorsa al titolo sta diventando una corsa del gambero. La flessione dell'Inter di Inzaghi è la più netta in relazione all'ascesa del girone d'andata: da 2,43 punti a partita è ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 febbraio 2022) Se nessuno dei primi tre allenatori in classifica ha mai vinto uno, unci sarà. E infatti c'è. È l'incapacità di essere all'altezza delle aspettative create nella prima parte di stagione, certificata dallae Luciano Spalletti sono sempre andati peggio nel girone di ritorno rispetto a quello di. Molto peggio. Si propongono come allenatori da titolo e poi non si dimostrano tali. Quando il gioco si fa duro, le loro squadre si rammolliscono. Così la rincorsa al titolo sta diventando una corsa del gambero. La flessione dell'Inter diè la più netta in relazione all'ascesa del girone d': da 2,43a partita è ...

