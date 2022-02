Sonno: ti svegli sempre alla stessa ora di notte? E’ un segnale importante (Di domenica 27 febbraio 2022) Se ci si sveglia sempre allo stesso orario vuol dire che il nostro corpo ha bisogno di qualcosa. disturbi del Sonno: ecco cosa potreste averesvegliarsi continuamente la notte sempre allo stesso orario potrebbe essere un disturbo e non un caso. Nello specifico potrebbe significare che il nostro corpo ci sta mandando dei segnali ben precisi da non sottovalutare. Secondo la medicina tradizionale cinese, tutto sarebbe causato dall’energia del nostro corpo e dal nostro orologio biologico. Infatti, ogni organo del nostro corpo avrebbe un proprio orologio che ci manda dei segnali. Di conseguenza, se avete difficoltà nell’addormentarvi in un preciso orario della notte è necessario intervenire subito. Avete difficoltà a riaddormentavi in questa ora? Ecco ... Leggi su formatonews (Di domenica 27 febbraio 2022) Se ci siallo stesso orario vuol dire che il nostro corpo ha bisogno di qualcosa. disturbi del: ecco cosa potreste averearsi continuamente laallo stesso orario potrebbe essere un disturbo e non un caso. Nello specifico potrebbe significare che il nostro corpo ci sta mandando dei segnali ben precisi da non sottovalutare. Secondo la medicina tradizionale cinese, tutto sarebbe causato dall’energia del nostro corpo e dal nostro orologio biologico. Infatti, ogni organo del nostro corpo avrebbe un proprio orologio che ci manda dei segnali. Di conseguenza, se avete difficoltà nell’addormentarvi in un preciso orario dellaè necessario intervenire subito. Avete difficoltà a riaddormentavi in questa ora? Ecco ...

