Sci di fondo, Johaug vince la 10km femminile: risultati e classifica (Di domenica 27 febbraio 2022) Therese Johaug vince la 10 km femminile sulle piste di Lahti in Finlandia, gara valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2021/2022. La norvegese si è imposta con il tempo di 24:28.4 sulla russa Natalia Nepryaeva, seconda a +1.2, e sulle padrone di casa Krista Parmakoski, lontana +16.5, e Kerttu Niskanen, quarta a +37.7. A seguire le due svedesi Jonna Sundlingw Ebba Andersson, rispettivamente quinta a +40.7 e sesta a +57.2. Fuori dalla top-20 entrambe le italiane in gara: Caterina Ganz si è infatti classificata 21esima con un ritardo di +1:44.8, mentre Martina Bellini è 52esima a +3:24.7. classifica 10km femminile 1 Therese Johaug (Nor) 24'28?4 2 Natalia Nepryaeva (Rus) +1?2 3 Krista Parmakoski (Fin) +16?5 4 Kerttu Niskanen (Fin)

