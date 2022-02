' Ritrovo di pregiudicati' Questore chiude un locale

(Di domenica 27 febbraio 2022) Controlli degli agenti della Squadra volanti in locali pubblici (foto d'archivio) Chiusura dell'attività e sospensione della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per un...

La Nazione

Il locale, infatti, è risultato essere abitualedi. Condizione questa che ha fatto scattare il decretodi chiusura per dieci giorni, emesso ai sensi dell'art. 100 del Testo Unico ...La Squadra Amministrativa della Questura ha poi potuto verificare che, in diverse precedenti circostanze, le forze dell'ordine avevano riscontrato la presenza di numerositra gli ...Stop per 10 giorni e licenza sospesa a un esercizio pubblico di Romagnano. Il provvedimento preso per motivi di ordine pubblico e sicurezza dei cittadini ...RAGUSA – I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Ragusa sono intervenuti nella notte tra venerdì e sabato scorsi su quella che, inizialmente, era stata segnalata come una lite in s ...