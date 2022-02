(Di domenica 27 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Lauro hannoalla competente Autorità Giudiziaria undel posto per “”. La vittima è unche, dovendo acquistare uno, veniva attratto da un’offerta pubblicata su un sito online: quindi, contattato l’inserzionista, versava l’anticipo pattuito di 250 euro, mediante ricarica su carta prepagata del proponente che, ricevuto il denaro, si rendeva irreperibile. Attraverso una serie di accertamenti i Carabinieri sono riusciti ad identificare il presuntotore il quale, alla luce delle evidenze emerse, è stato deferito in stato di libertà. Si ricordano ancora una volta gli utili consigli riportati con l’iniziativa “Difenditi dalle truffe”, nata per forte volontà del Comando Provinciale dei ...

Advertising

anteprima24 : ** Prova a vendere #Scooter a un #Anziano ma è una truffa: denunciato 30enne ** - Greta13177462 : RT @affonzo_e: Solo io sto sentendo Lulù che prova a vendere la sorella a Baru? Sembra uno spot pubblicitario ?????? #gfvip - affonzo_e : Solo io sto sentendo Lulù che prova a vendere la sorella a Baru? Sembra uno spot pubblicitario ?????? #gfvip - iseeocean_ : “Fabiana prova a vendere i tuoi libri così ti fai anche due soldi” I miei libri: - GSerci : @AnonymousRp2 Gli USA hanno voluto una prova di forza da parte di Putin e lui non si è tirato indietro. Questi conf… -

Ultime Notizie dalla rete : Prova vendere

anteprima24.it

Lace l'hanno data alcuni ragazzi con cui siamo entrati in contatto che ci hanno confermato ...storia di un altro ragazzo "che aveva iniziato come questuante e poi era stato costretto a......momento che non prende benissimo che il fratello abbia deciso senza nessun preavviso dila 'casa del fuoco', luogo in cui hanno vissuto la loro infanzia insieme. Nonostante questo Bruno...