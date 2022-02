Napoli, Osimhen e quella voglia di Olimpico: a Roma per una prima volta (Di domenica 27 febbraio 2022) L’attaccante del Napoli Victor Osimhen non ha mai segnato allo stadio Olimpico quella tra Lazio e Napoli sarà anche la sfida tra due grandi bomber del nostro campionato: Ciro Immobile e Victor Osimhen. E, come riportato da La Gazzetta dello Sport, il nigeriano scenderà in campo per una prima volta. L’attaccante dei partenopei, infatti, non ha mai trovato la via del gol allo stadio Olimpico; né contro la Roma né contro i biancocelesti. Ha segnato nel 5-2 dell’andata e ora spera di timbrare il cartellino anche nella Capitale. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 febbraio 2022) L’attaccante delVictornon ha mai segnato allo stadiotra Lazio esarà anche la sfida tra due grandi bomber del nostro campionato: Ciro Immobile e Victor. E, come riportato da La Gazzetta dello Sport, il nigeriano scenderà in campo per una. L’attaccante dei partenopei, infatti, non ha mai trovato la via del gol allo stadio; né contro lané contro i biancocelesti. Ha segnato nel 5-2 dell’andata e ora spera di timbrare il cartellino anche nella Capitale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Gazzetta_it : Napoli in allarme per Osimhen, si teme un altro stop - DiMarzio : #UEL | #Napoli, #Osimhen lascia il campo con una fasciatura sul ginocchio. #PazziDiFanta ?? - CalcioNews24 : #Osimhen vuole far male all'Olimpico - realwarriale2 : RT @_giapad: Stasera il Napoli aggancerà il Milan. #Sarri non se la sentirà di battere la sua squadra del cuore, e dirà ai suoi di scansars… - _giapad : Stasera il Napoli aggancerà il Milan. #Sarri non se la sentirà di battere la sua squadra del cuore, e dirà ai suoi… -