Love Is in the Air, la programmazione a marzo 2022 su Canale 5 (Di domenica 27 febbraio 2022) Love Is in The Air, ecco quando va in onda la soap turca: da lunedì al venerdì su Canale 5. La programmazione a marzo 2022. Il pomeriggio di Canale 5, con la sua collezione di programmi del pomeriggio, come Uomini e Donne, Pomeriggio Cinque, Amici e GF Vip prevede anche la fortunata soap turca Love Is In the Air. Siamo giàa alle battute finali, con la seconda e ultima stagione attualmente in onda, cosa che ha portato Canale 5 a rimuovere l'appuntamento del sabato. Love Is In The Air, anche a febbraio 2022, andrà in onda solo dal lunedì al venerdì alle 16:55 circa. La puntata del sabato, inizialmente prevista tra Scene da un Matrimonio e Verissimo, è stata sostituita con una puntata di Una Vita. La motivazione non è ...

