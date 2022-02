LIVE Sci di fondo, 15 km tc Lahti 2022 in DIRETTA: Niskanen si conferma numero uno! Klaebo e Poromaa sul podio. Pellegrino 14mo! (Di domenica 27 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.43: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito, appuntamento a giovedì per la sprint di Drammen. Buon pomeriggio! 14.42: Ventura ha chiuso al 34mo posto a 2’13”, Daprà 35mo a 2’14” 14.41: Buona la gara degli azzurri con tre piazzamenti fra i primi 20. Il migliore è u Pellegrino in forma e arrabbiato al punto giusto che ha chiuso al 14mo posto a 1’11”, Salvadori è stato 19mo a 1’33”, De Fabiani 20mo a 1’37” 14.40: A completare la top ten ci sono Chervotkin quarto, Bolshunov un po’ deludente, quinto, poi Nyenget, Semikov, Toenseth, Amundsen e Hakola. 14.38: Iivo Niskanen ha mantenuto fede al pronostico e sulla neve di casa ha vinto la 15 km maschile da campione olimpico, secondo posto per Klaebo, che a Pechino era stato terzo, terza piazza per lo svedese ... Leggi su oasport (Di domenica 27 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.43: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito, appuntamento a giovedì per la sprint di Drammen. Buon pomeriggio! 14.42: Ventura ha chiuso al 34mo posto a 2’13”, Daprà 35mo a 2’14” 14.41: Buona la gara degli azzurri con tre piazzamenti fra i primi 20. Il migliore è uin forma e arrabbiato al punto giusto che ha chiuso al 14mo posto a 1’11”, Salvadori è stato 19mo a 1’33”, De Fabiani 20mo a 1’37” 14.40: A completare la top ten ci sono Chervotkin quarto, Bolshunov un po’ deludente, quinto, poi Nyenget, Semikov, Toenseth, Amundsen e Hakola. 14.38: Iivoha mantenuto fede al pronostico e sulla neve di casa ha vinto la 15 km maschile da campione olimpico, secondo posto per, che a Pechino era stato terzo, terza piazza per lo svedese ...

Advertising

SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Sci #Garmisch Bis per #Kristoffersen nello #slalom! #Razzoli, sesto, il migliore degli azzurri. #live - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Garmisch in DIRETTA: Ryding detta legge nella seconda manche Razzoli ultima speranza azzurra… - zazoomblog : LIVE Sci di fondo 15 km tc Lahti 2022 in DIRETTA: tutti contro il campione olimpico Niskanen. Pellegrini ci prova -… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Discesa Crans Montana in DIRETTA: Sofia Goggia terza! Coppa del Mondo ipotecata: le combinazioni - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Sci Sofia #Goggia chiude terza nella #discesa di #CransMontana e resta in corsa per la… -