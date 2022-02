LIVE Motocross MX2 | GP Gran Bretagna 2022 in DIRETTA | Längenfelder | Vialle e Geerts in lotta per la vittoria

(Di domenica 27 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.35 Prova oltremodo interessante rispetto alla race-1, dominata da. Quest’ultimo potrebbe chiudere un fine settimana perfetto, ma tutto deve ancora essere scritto.attaccano! 16.33 Jago! Il belga attacca i primi due!non riesce a beffare, la Yamaha potrebbe passare i due contendenti per il successo. 16.31ancora in vetta nonostante il forcing da parte di. La gara è più che mai incerta per quanto riguarda le prime due posizioni della classifica generale. Mancano meno di 10 minuti dalla fine. 16.28si difende,attacca. Meno di un secondo divide i ...

13.55 Amiche e amici di OA Sport, benvenuti alla Diretta del Gran Premio di Gran Bretagna di! Amiche e amici di OA Sport, appassionati di motori, benvenuti alla Diretta del Gran ... Tra pochi minuti si parte! Buongiorno a tutti amici di OA Sport ... CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 15.05 Per il momento è tutto. Appuntamento alle 17:10 per seguire Gara-2. A più tardi, non mancate! 15.03 ... Spettacoli e Cultura - Siamo pronti per la prima sfida dell'anno che precederà di 60 minuti la prima corsa della MXGP. 13.09 Il sole splende nel Regno Unito. Il programma è stato posticipato di 7 ...