Le notizie di scienza della settimana (Di domenica 27 febbraio 2022) L’aumento degli incendi, l’albero genealogico dell’umanità, l’attività del cervello, meno ghiaccio in Antartide: l’attualità scientifica. Leggi Leggi su internazionale (Di domenica 27 febbraio 2022) L’aumento degli incendi, l’albero genealogico dell’umanità, l’attività del cervello, meno ghiaccio in Antartide: l’attualità scientifica. Leggi

Ultime Notizie dalla rete : notizie scienza Covid, varianti lampo frutto di accelerazioni evolutive Il virus SarsCoV2 ha la capacità di imprimere improvvise accelerazioni alla propria evoluzione : è per questo motivo che produce nuove varianti con una velocità superiore a quella di altri virus. Lo ...

Lista dei 10 progressi scientifici cinesi del 2021 Il 28 febbraio il centro per la ricerca e lo sviluppo dell'alta tecnologia del ministero cinese della scienza e della tecnologia ha pubblicato la lista dei 10 progressi scientifici della Cina dell'anno 2021, in cui figurano: l'atterraggio riuscito della sonda Tianwen N.1 su Marte; il progetto della ...

Le notizie di scienza della settimana - Claudia Grisanti - 27/02/2022 Internazionale Covid, Palù (Aifa): "Ci saranno altre pandemie, è inevitabile" (Adnkronos) - “Avremo altre pandemie, visto che stiamo alterando il pianeta e i suoi ecosistemi e violando nicchie ambientali dove gli ...

