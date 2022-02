Lazio-Napoli, programma e telecronisti Dazn Serie A 2021/2022 (Di domenica 27 febbraio 2022) Il programma e i telecronisti su Dazn di Lazio-Napoli, match valido per la ventisettesima giornata di Serie A 2021/2022. All’Olimpico i biancocelesti ospitano i partenopei in una sfida davvero importante per entrambe, visto che i padroni di casa vogliono restare in scia del quarto posto, gli ospiti possono issarsi al primo posto in classifica. Fischio d’inizio alle ore 20.45 di domenica 27 febbraio. Lazio-Napoli sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Stefano Borghi e Riccardo Montolivo. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 27 febbraio 2022) Ile isudi, match valido per la ventisettesima giornata di. All’Olimpico i biancocelesti ospitano i partenopei in una sfida davvero importante per entrambe, visto che i padroni di casa vogliono restare in scia del quarto posto, gli ospiti possono issarsi al primo posto in classifica. Fischio d’inizio alle ore 20.45 di domenica 27 febbraio.sarà visibile sucon la telecronaca di Stefano Borghi e Riccardo Montolivo. SportFace.

Advertising

OfficialSSLazio : ?? È online il match program di #LazioNapoli! ?? All'interno l'intervista esclusiva a Pepe Reina Qui per il download… - IFTVofficial : The weekend of upsets in Serie A concludes with Cagliari drawing Napoli Juventus 1-1 Torino Salernitana 2-2 Milan… - FBiasin : Tra le prime sei di #SerieA, in questo turno, ha pareggiato il #Milan, perso l’#Inter, pareggiato il #Napoli, pareg… - PalloneBucato : #LazioNapoli : #Napoli, attacca la #Lazio sul lato di #Hysaj...una cazzata a partita la fa! - MilanNewsit : Serie A, oggi altre 4 gare della 27ª giornata: big match Lazio-Napoli -