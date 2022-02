Laura Marafioti | chi è la moglie dell’attore Edoardo Leo

(Di domenica 27 febbraio 2022)conLeo ha avuto due figli. Dopo la carriera di ballerina ha intrapreso quella di cantante con uno pseudonimoLeo è un apprezzato attore e regista che ha lavorato in film di successo. Da oltre vent’anni è legato a, anche lei nel mondo dello spettacolo. È infatti ballerina e corista e in passato ha lavorato con un big della musica italiana, Antonello Venditti.Ha anche pubblicato un album intitolato Qui con la pseudonimo di La Elle. Ha fatto anche parte del corpo di ballo di uno dei programmi di maggiore successo Mediaset, Tira e Molla, condotto da Paolo Bonolis tra il 1996 e il 2000. I due sono genitori di Francesco e Anita. A primo figlioha dedicato un omonima canzone. Anche il padre ha partecipato all’omaggio, ...

E' sposato con, cantante e musicista conosciuta con lo pseudonimo La Elle. I due si sono sposati nei primi anni 2000, ma erano fidanzati già da tempo. L'attore ha due figli, ...L'unica informazione certa è che Edoardo Leo sia felicemente sposato con la cantante e musicista, conosciuta come La Elle. Su come nacque la loro storia d'amore non si sa ...Ci sarà anche Edoardo Leo questa sera - venerdì 25 febbraio - a Propaganda Live. L'attore romano sarà ospite nello ...