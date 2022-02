La pandemia ha regalato ai single una nuova consapevolezza: non avere un compagno o una compagna non vuol dire necessariamente stare soli (Di domenica 27 febbraio 2022) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Una delle immagini che ho usato più spesso, scrivendo per anni una rubrica sui single per il Corriere della Sera, è quella dell’Arca di Noè. Un single, ho sempre ragionato, è quello che resta a terra quando si scatena il diluvio universale, quando tutte le coppie si prendono per mano e si salvano. In realtà con quella immagine non volevo rappresentare quello che sarebbe successo in caso di una catastrofe, ma piuttosto quello che accade tutti i giorni ai single. C’è tutta una serie di situazioni in cui, se sei tale, “non sali a bordo”. Un esempio? Se c’è una cena tra coppie, non ci sei. E, se sei invitato insieme con altri single, magari finisci a un tavolo apposito per single. Se sei single, non hai diritto a detrazioni, ... Leggi su iodonna (Di domenica 27 febbraio 2022) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Una delle immagini che ho usato più spesso, scrivendo per anni una rubrica suiper il Corriere della Sera, è quella dell’Arca di Noè. Un, ho sempre ragionato, è quello che resta a terra quando si scatena il diluvio universale, quando tutte le coppie si prendono per mano e si salvano. In realtà con quella immagine non volevo rappresentare quello che sarebbe successo in caso di una catastrofe, ma piuttosto quello che accade tutti i giorni ai. C’è tutta una serie di situazioni in cui, se sei tale, “non sali a bordo”. Un esempio? Se c’è una cena tra coppie, non ci sei. E, se sei invitato insieme con altri, magari finisci a un tavolo apposito per. Se sei, non hai diritto a detrazioni, ...

Advertising

Mis_Strozzo : @fratotolo2 La missione de che? Restituire tutto il servizio medico regalato in piena pandemia a Bergamo perché i c… - Jonovan32835379 : #Ucraina Salti di gioia dei media, in particolare quelli nazionali Il buon (x loro) Lucifero gli ha regalato quest… - CarlottaMarche7 : RT @Sveva1605: @PLDC09710726 @luigidimaio Questo a inizio pandemia ha regalato alla Cina le nostre scorte di dpi, ha mandato in corsia medi… - albiuno : RT @Sveva1605: @PLDC09710726 @luigidimaio Questo a inizio pandemia ha regalato alla Cina le nostre scorte di dpi, ha mandato in corsia medi… - Sveva1605 : @PLDC09710726 @luigidimaio Questo a inizio pandemia ha regalato alla Cina le nostre scorte di dpi, ha mandato in co… -