Joe Bastianich bloccato in Ucraina: “Situazione apocalittica” (Di domenica 27 febbraio 2022) Joe Bastianich si trova al confine con l’Ucraina, per girare un un reportage per le Iene. L’ex giudice di Masterchef racconta la “Situazione apocalittica” Da reportage a missione umanitaria. Sono… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 27 febbraio 2022) Joesi trova al confine con l’, per girare un un reportage per le Iene. L’ex giudice di Masterchef racconta la “” Da reportage a missione umanitaria. Sono… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it.

Advertising

fanpage : Joe #Bastianich al confine con l'Ucraina per raccontare il dramma della guerra #UkraineRussiaWar - Gippy711 : RT @fanpage: Joe #Bastianich al confine con l'Ucraina per raccontare il dramma della guerra #UkraineRussiaWar - crochets_monia : RT @fanpage: Joe #Bastianich al confine con l'Ucraina per raccontare il dramma della guerra #UkraineRussiaWar - BerniCurenai : 'Qui è l'Apocalisse'. Crisi in Ucraina, Joe Bastianich al confine: 'Mancano cibo e acqua' - Shu_From_Mars : RT @fanpage: Joe #Bastianich al confine con l'Ucraina per raccontare il dramma della guerra #UkraineRussiaWar -