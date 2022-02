Advertising

glooit : Covid: in Fvg calano contagi e ricoveri leggi su Gloo - aranciaverde : RT @lucarango88: ??#FVG #Covid_19 #27febbraio 113 casi 2.194 molecolari (5,15%) e 258 casi su 4.138 antigenici (6,23%): 371 casi totali, 1… - COVIDbot_ITA : RT @regioneFVGit: #Covid: Oggi in #FVG su 2.194 tamponi molecolari sono stati rilevati 113 nuovi contagi (5,15%). Sono inoltre 4.138 i test… - PasqualeCacace5 : RT @lucarango88: ??#FVG #Covid_19 #27febbraio 113 casi 2.194 molecolari (5,15%) e 258 casi su 4.138 antigenici (6,23%): 371 casi totali, 1… - lucarango88 : ??#FVG #Covid_19 #27febbraio 113 casi 2.194 molecolari (5,15%) e 258 casi su 4.138 antigenici (6,23%): 371 casi to… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Fvg

Dall'inizio della pandemia insono risultate positive complessivamente 307.990 persone, di cui: 66.522 a Trieste, 127.782 a Udine, 74.515 a Pordenone, 34.693 a Gorizia e 4.478 da fuori regione. ...Il bollettino coronavirus in. Secondo il bollettino coronavirus oggi in Friuli Venezia Giulia su 2.194 tamponi molecolari sono stati rilevati 113 nuovi contagi , con una percentuale di positività del 5,15%. Sono inoltre 4.138 ...In Friuli Venezia Giulia su 2.194 tamponi molecolari sono stati rilevati 113 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 5,15%. Sono inoltre 4.138 i test rapidi antigenici ...Oggi in Fvg su 2.194 tamponi molecolari sono stati rilevati 113 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 5,15%. Sono inoltre 4.138 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati ...