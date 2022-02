Ascolti TV 26 febbraio, Marzia un po' delusa ad Affari Tuoi quando scopre il suo pacco (Di domenica 27 febbraio 2022) Sabato pieno di emozioni, giochi e divertimento. In prima serata si sono date battaglia 'C'è posta per te' su Canale 5 e 'Affari Tuoi' su Rai 1. Entrambe le trasmissioni non sono passate inosservate. Ad Affari Tuoi - Formato famiglia, Amadeus e Giovanna Civitillo hanno consentito alla siciliana Marzia di provare a raggiungere il suo sogno di vita: estinguere il mutuo. La donna, però, ha ricevuto una scottante delusione quando ha scoperto il suo pacco! Ascolti TV 26 febbraio, Affari Tuoi - Formato famiglia: Marzia sogna di estinguere il mutuo Rai 1 ha lanciato la seconda puntata di 'Affari Tuoi - Formato famiglia' e lo ha fatto accogliendo la ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 27 febbraio 2022) Sabato pieno di emozioni, giochi e divertimento. In prima serata si sono date battaglia 'C'è posta per te' su Canale 5 e '' su Rai 1. Entrambe le trasmissioni non sono passate inosservate. Ad- Formato famiglia, Amadeus e Giovanna Civitillo hanno consentito alla sicilianadi provare a raggiungere il suo sogno di vita: estinguere il mutuo. La donna, però, ha ricevuto una scottante delusioneha scoperto il suoTV 26- Formato famiglia:sogna di estinguere il mutuo Rai 1 ha lanciato la seconda puntata di '- Formato famiglia' e lo ha fatto accogliendo la ...

