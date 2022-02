Viabilità Roma Regione Lazio del 26-02-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 26 febbraio 2022)DEL 26 FEBBRAIOORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA', UN SERVIZIO DELLA; TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULL'INTERA RETE VIARIA; SULLA A12CIVITAVECCHIA SEGNALATO VENTO FORTE TRA IL BIVIO PER LAFIUMICINO E L'AURELIA, SI INVITA DUNQUE ALLA PRUDENZA; PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE: A CAUSA DI GUASTO TECNICO, LE LINEE TRAM 5, 14 E 19 SONO INTERROTTE E SOSTITUITE DA BUS NELLA TRATTA LARGO RPENESTE-GERANI-TOGLIATTI; SEMPRE PER I TRASPORTI, STOP PARZIALE AL SERVIZIO AGGIUNTIVO DELLE "LINEE S" AD ECCEZIONE DELLE LINEE S13 SAXA RUBRA-TERMINI ED S15 ACILIA PIRAMIDE. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA' PER IL MOMENTO E' TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE